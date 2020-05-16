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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:26
https://ria.ru/20200516/1571538747.html
У 215 пациентов больницы №2 в Москве подтвердили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

У 215 пациентов больницы №2 в Москве подтвердили коронавирус

10:26 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Главврач №2 больницы в Москве Светлана Краснова сообщила о 215 пациентах с подтвержденным коронавирусом, всего в медучреждении лечатся 556 человек.
"В больнице 556 человек (в том числе 20 в реанимации), из них: 284 человека с подозрением на COVID/ 215 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/15 детей, 43/43 беременных, рожениц и родильниц, 11/11 человек в хирургическом отделении, 13/13 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова на свой странице в Facebook.
При этом за сутки поступили 54 человека, из них 32 с COVID, а выписано 100 человек, из них 35 с выздоровлением от коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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