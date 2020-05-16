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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:26
https://ria.ru/20200516/1571538712.html
В Коммунарке 9% из 272 пациентов находится в крайне тяжелом состоянии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340766_0:231:3127:1990_1036x0_80_0_0_c9d6f7718d3c110d317fa06a2daefd90.jpg
РИА Новости

В Коммунарке 9% из 272 пациентов находится в крайне тяжелом состоянии

10:26 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Порядка 9% пациентов больницы в поселке Коммунарка в Москве находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую опубликовал Проценко на своей странице в Facebook, на лечении в больнице состоят 272 пациента, из них 59% находятся в тяжелом состоянии, 32% - в средней тяжести, а 9% - в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, с диагнозом "внебольничная пневмония" - 97% пациентов, а коронавирус подтвержден у 43% пациентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) же находятся 15% пациентов из 272, при этом на ИВЛ – 19 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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