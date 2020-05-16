В Коммунарке 9% из 272 пациентов находится в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Порядка 9% пациентов больницы в поселке Коммунарка в Москве находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую опубликовал Проценко на своей странице в Facebook, на лечении в больнице состоят 272 пациента, из них 59% находятся в тяжелом состоянии, 32% - в средней тяжести, а 9% - в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, с диагнозом "внебольничная пневмония" - 97% пациентов, а коронавирус подтвержден у 43% пациентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) же находятся 15% пациентов из 272, при этом на ИВЛ – 19 пациентов.
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