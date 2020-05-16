Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту на кабана

ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против инспектора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за незаконную охоту на кабана в заказнике, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 13 мая полицейские остановили на дороге в Ольховском районе Волгоградской области автомобиль государственного инспектора регионального комитета природных ресурсов, в машине также находился его родственник – местный фермер. При досмотре были обнаружены туша кабана и охотничий карабин с оптическим прицелом, патроны и тепловизор. Водитель объяснил, что они добыли кабана в государственном заказнике.
"Дознавателями отделения МВД России по Ольховскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ – "Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в группе лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ущерб составил 50 тысяч рублей, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.