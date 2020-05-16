Волгоградскому чиновнику грозит тюрьма за незаконную охоту на кабана

По информации ведомства, 13 мая полицейские остановили на дороге в Ольховском районе Волгоградской области автомобиль государственного инспектора регионального комитета природных ресурсов, в машине также находился его родственник – местный фермер. При досмотре были обнаружены туша кабана и охотничий карабин с оптическим прицелом, патроны и тепловизор. Водитель объяснил, что они добыли кабана в государственном заказнике.