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СМИ: в Греции четыре человека погибли во время поиска сокровищ
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РИА Новости

СМИ: в Греции четыре человека погибли во время поиска сокровищ

10:21 16.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 16 мая - РИА Новости. Четыре мужчины в возрасте от 34 до 50 лет погибли в пещере под городом Лутраки в Греции во время поиска сокровищ, сообщает местное издание Loutraki365.
Город находится на берегу Коринфского залива, в 90 километрах от Афин, он с древности известен термальными источниками.
Инцидент произошел в районе Карбунари. О том, что в пещере найдены тела четырех мужчин, в полицию сообщила женщина, как выяснилось позднее, жена одного из погибших.
Пожарные рано утром подняли тела погибших.
"До сих пор неизвестна причина смерти. Наиболее вероятным сценарием, который изучают власти, является то, что четыре человека искали сокровища и трагически погибли, когда пытались взорвать какое-то взрывное устройство. У некоторых погибших в руках были провода", - пишет издание.
Пожарная служба Греции без подробностей сообщила, что в операции по подъёму тел участвовал 21 пожарный и пять машин.
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