При нападении у города Тира ранены двое израильских полицейских

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Двое израильских полицейских были ранены в ночь на субботу в результате нападения у города Тира, сообщила пресс-служба полиции Двое израильских полицейских были ранены в ночь на субботу в результате нападения у города Тира, сообщила пресс-служба полиции Израиля

"Офицеры полиции остановили для проверки двух подозреваемых. В этот момент к ним подъехала подозрительная машина, из машины вышел человек, который открыл огонь по офицерам. Оба офицера получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Один из сотрудников полиции был ранен в голову, второй получил легкие повреждения. Раненые доставлены в больницу, один из них был прооперирован.

Подразделения полиции мобилизованы для поиска подозреваемых. На дорогах у города Тира установлены блокпосты. В ходе поисков были задержаны шесть подозреваемых, в одном из зданий при обыске обнаружены два автомата Карл Густав. Расследование продолжается.