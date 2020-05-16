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2020-05-16T10:16
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При нападении у города Тира ранены двое израильских полицейских
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РИА Новости

При нападении у города Тира ранены двое израильских полицейских

10:16 16.05.2020
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© Фото : пресс-служба полиции Израиля Полиция Израиля
 Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Двое израильских полицейских были ранены в ночь на субботу в результате нападения у города Тира, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"Офицеры полиции остановили для проверки двух подозреваемых. В этот момент к ним подъехала подозрительная машина, из машины вышел человек, который открыл огонь по офицерам. Оба офицера получили ранения", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Один из сотрудников полиции был ранен в голову, второй получил легкие повреждения. Раненые доставлены в больницу, один из них был прооперирован.
Подразделения полиции мобилизованы для поиска подозреваемых. На дорогах у города Тира установлены блокпосты. В ходе поисков были задержаны шесть подозреваемых, в одном из зданий при обыске обнаружены два автомата Карл Густав. Расследование продолжается.
Тира - город с преимущественно арабским населением, часть так называемого "арабского треугольника" в центре Израиля.
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