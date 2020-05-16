Число зараженных коронавирусом в Армении возросло до 4 283

ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 239 и достигло 4283, еще три человека скончались, сообщается в субботу на сайте минздрава.
В пятницу власти республики сообщали о 4044 подтвержденных случаях и 52 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 4283 случая коронавируса. Излечился 1791 пациент. Скончались 55 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2415 пациентов, проведено 39005 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.