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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:11
https://ria.ru/20200516/1571538226.html
В Камбодже выздоровели все пациенты с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Камбодже выздоровели все пациенты с COVID-19

10:10 16.05.2020 (обновлено: 10:11 16.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мая – РИА Новости. Все пациенты, заболевшие новым типом коронавируса в Камбодже с начала пандемии, выздоровели, последний пациент выписался из больницы, сообщает в субботу на своем интернет-сайте министерство здравоохранения страны.
"На субботу, 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с момента начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122", - говорится в сообщении.
На пятницу 15 мая в стране оставался только один пациент с коронавирусной инфекцией.
Смертельных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Камбодже не зарегистрировано.
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По данным камбоджийского минздрава, из 122 лечившихся в Камбодже пациентов только 54 были гражданами страны, остальные – иностранными гражданами.
Несмотря на выздоровление всех заразившихся COVID19, ограничительные меры против распространения инфекции в стране остаются пока в силе. В частности, рассматривается вопрос о продлении работы общеобразовательных школ только в онлайн и телевизионном режиме до ноября 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КамбоджаВ мире
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