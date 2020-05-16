Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион окажется в теплом секторе североатлантического циклона, что немного повысит температурный фон, но не сможет вернуть его в свое климатическое русло. В Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура в столице плюс 13-15, в Подмосковье плюс 11-16", - рассказал Тишковец.
Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.