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2020-05-16T10:10
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

10:09 16.05.2020 (обновлено: 10:10 16.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 15 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион окажется в теплом секторе североатлантического циклона, что немного повысит температурный фон, но не сможет вернуть его в свое климатическое русло. В Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура в столице плюс 13-15, в Подмосковье плюс 11-16", - рассказал Тишковец.
Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
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