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2020-05-16T10:09
https://ria.ru/20200516/1571538149.html
Сотрудники Росатома в понедельник вернутся к работе в обычном режиме
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РИА Новости

Сотрудники Росатома в понедельник вернутся к работе в обычном режиме

10:08 16.05.2020 (обновлено: 10:09 16.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Логотип Росатома. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Почти все сотрудники российской атомной отрасли с понедельника возвращаются к работе в привычном режиме, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Главная задача следующей недели - максимально собранно и организованно приступить к работе уже практически в полном составе. С 18 мая выйдут 246 тысяч человек, это 96% всех работников отрасли", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам отрасли.
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"Будем сохранять дистанционную работу, где это можно. И, конечно, действуют ограничения для сотрудников, находящихся в зоне повышенного риска. Это люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и многодетные матери", - добавил глава Росатома.
Лихачев отметил, что прекращение нерабочего режима и возвращение в обычный ритм "не означает, что жизнь сразу станет прежней". "Все, что еще недавно казалось нам чем-то из ряда вон выходящим – маски, перчатки, антисептики, социальное дистанцирование – теперь стало нормой на месяцы вперед, частью корпоративной культуры. Центральный штаб утвердил рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях", - сказал гендиректор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались. В России, по данным на пятницу, общее число заболевших составляет 262 843 человека, всего скончались от болезни 2 418, выздоровели 58 226.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
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