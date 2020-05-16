Правительство профинансирует закупку средств защиты сотрудникам МВД

Принятие проекта распоряжения обеспечит финансирование закупок средств индивидуальной защиты и антисептических средств и проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавируса.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.