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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T10:05
https://ria.ru/20200516/1571537995.html
Правительство профинансирует закупку средств защиты сотрудникам МВД
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571320136_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_86b8abf6e265c047f17aa195b1808ec4.jpg
РИА Новости

Правительство профинансирует закупку средств защиты сотрудникам МВД

10:05 16.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение МВД денег на приобретение средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел, сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта распоряжения обеспечит финансирование закупок средств индивидуальной защиты и антисептических средств и проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавируса.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
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