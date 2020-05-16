Трамп намерен уволить генерального инспектора Госдепа, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой, сообщает издание Politico.
В письме к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси президент США сообщил, что Линик больше не пользуется его "полным доверием", и пообещал внести в сенат кандидатуру человека, который "отвечает всем квалификационным требованиям". Как отмечает издание, по закону, если "исполнительная власть" планирует снять генерального инспектора, она должна за 30 дней уведомить об этом конгресс.
Решение Трампа вызвало недовольство среди конгрессменов-демократов. Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгел заявил, что таким образом "президент пытается защитить одного из своих самых верных сторонников, госсекретаря (Майка Помпео) от привлечения к ответственности". По его словам, он "узнал, что офис генерального инспектора начал расследование в отношении госсекретаря Помпео".
Как заявил изданию официальный представитель Госдепа, руководить офисом генерального инспектора в качестве исполняющего обязанности будет Стивен Акард.
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