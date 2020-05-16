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2020-05-16T10:03
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Трамп намерен уволить генерального инспектора Госдепа, сообщили СМИ
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РИА Новости

Трамп намерен уволить генерального инспектора Госдепа, сообщили СМИ

10:02 16.05.2020 (обновлено: 10:03 16.05.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой, сообщает издание Politico.
В письме к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси президент США сообщил, что Линик больше не пользуется его "полным доверием", и пообещал внести в сенат кандидатуру человека, который "отвечает всем квалификационным требованиям". Как отмечает издание, по закону, если "исполнительная власть" планирует снять генерального инспектора, она должна за 30 дней уведомить об этом конгресс.
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Решение Трампа вызвало недовольство среди конгрессменов-демократов. Председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгел заявил, что таким образом "президент пытается защитить одного из своих самых верных сторонников, госсекретаря (Майка Помпео) от привлечения к ответственности". По его словам, он "узнал, что офис генерального инспектора начал расследование в отношении госсекретаря Помпео".
Как заявил изданию официальный представитель Госдепа, руководить офисом генерального инспектора в качестве исполняющего обязанности будет Стивен Акард.
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Элиот ЭнгелНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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