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2020-05-16T10:48
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В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России
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РИА Новости

В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России

09:58 16.05.2020 (обновлено: 10:48 16.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Причиной резкого похолодания в европейской части России стали пришедшие из Арктики воздушные массы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, погода будет отставать от календаря на две-три недели. При этом в северных регионах возможны мокрый снег и ночные заморозки.
Холодная погода продержится в Европейской России как минимум до середины следующей недели, добавила Паршина.
В выходные Москва и Подмосковье окажутся в теплом секторе североатлантического циклона, но это не вернет их в климатическое русло, хотя температура немного повысится, рассказали в центре погоды "Фобос". В Москве 16 мая будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура составит 13-15 градусов тепла, в Подмосковье — плюс 11-16.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вчера, 08:24
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
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РоссияЛюдмила ПаршинаГидрометцентрАрктикаОбщество
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