В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России

По ее словам, погода будет отставать от календаря на две-три недели. При этом в северных регионах возможны мокрый снег и ночные заморозки.

В выходные Москва и Подмосковье окажутся в теплом секторе североатлантического циклона, но это не вернет их в климатическое русло, хотя температура немного повысится, рассказали в центре погоды "Фобос". В Москве 16 мая будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура составит 13-15 градусов тепла, в Подмосковье — плюс 11-16.