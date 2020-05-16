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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:54
https://ria.ru/20200516/1571537620.html
В России провели более 6,6 миллиона тестов на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В России провели более 6,6 миллиона тестов на COVID-19

09:54 16.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анализ на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 6,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 259 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 259 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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