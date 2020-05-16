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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:53
https://ria.ru/20200516/1571537576.html
В ВС Украины зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568721370_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_29399058a85d9bd37abc055280ff404f.jpg
РИА Новости

В ВС Украины зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

09:53 16.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Национальной гвардии Украины в защитных масках
Сотрудники Национальной гвардии Украины в защитных масках
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники Национальной гвардии Украины в защитных масках. Архивное фото
КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрированы в Вооруженных силах Украины, сообщило в субботу командование медицинских сил ВС Украины.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Двое работников ВС Украины (Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - сообщили там.
По состоянию на утро 16 мая в Вооруженных силах Украины 38 заболевших COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек, двое скончались. На изоляции и самоизоляции находятся 202 человека.
По последни данным Минздрава страны, число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 17 858, всего жертв 497, выздоровели 4 906.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВинницкая областьЧерновицкая областьУкраинаВ мире
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