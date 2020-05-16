В ВС Украины зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрированы в Вооруженных силах Украины, сообщило в субботу командование медицинских сил ВС Украины.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Двое работников ВС Украины (Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - сообщили там.
По состоянию на утро 16 мая в Вооруженных силах Украины 38 заболевших COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек, двое скончались. На изоляции и самоизоляции находятся 202 человека.
По последни данным Минздрава страны, число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 17 858, всего жертв 497, выздоровели 4 906.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.