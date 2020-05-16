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2020-05-16T09:51
https://ria.ru/20200516/1571537541.html
СК разберется с допвыплатами врачам скорой в Новосибирске и Искитиме
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

СК разберется с допвыплатами врачам скорой в Новосибирске и Искитиме

09:51 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ о том, что работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме не получают положенных им выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным, информация о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают в полном объеме положенные допвыплаты за работу в условиях пандемии была выявлена в ходе мониторинга СМИ.
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"По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок", - говорится в сообщении.
Следователи установят все обстоятельства и размеры задолженностей, а также выяснят причины нарушений прав медработников.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскИскитимНовосибирская областьПроисшествия
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