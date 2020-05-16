СК разберется с допвыплатами врачам скорой в Новосибирске и Искитиме

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ о том, что работники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме не получают положенных им выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным, информация о том, что сотрудники скорой в Новосибирске и Искитиме не получают в полном объеме положенные допвыплаты за работу в условиях пандемии была выявлена в ходе мониторинга СМИ.
"По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок", - говорится в сообщении.
Следователи установят все обстоятельства и размеры задолженностей, а также выяснят причины нарушений прав медработников.
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