В Москве от коронавируса вылечились еще 1470 пациентов

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еще 1470 человек вылечились от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, всего московские врачи вылечили более 26 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1470 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032" - сообщила Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила заммэра. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
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