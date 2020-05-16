В Тамбовской области выявили 82 новых случая заражения коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Девять детей в возрасте от 4 до 13 лет оказались в списке 82 новых пациентов с Девять детей в возрасте от 4 до 13 лет оказались в списке 82 новых пациентов с коронавирусом Тамбовской области , их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.

"Восемьдесят два новых случая сегодня. Из них: 31 мужчина, 42 женщины, 9 детей (девочки 4, 4, 7, 10, 13 лет, мальчики 4, 5, 10, 13 лет). Возраст взрослых от 18 до 84 лет. Семеро прибыли из других регионов, 75 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1819 (503 из них выздоровели: 240 выписаны из стационара, 264 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 5)", - информирует обладминистрация.

На данный момент госпитализированы 388 человек, у 311 диагноз подтвержден, два - с подозрением, у 13 - анализ отрицательный, у 62 анализы в работе, из госпитализированных у 215 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2852 (из них подтверждённых случаев - 1000, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4307. Выписано из больниц – 492. Всего обследованных лиц - 8039", - говорится в сообщении.