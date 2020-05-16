В Сербии поблагодарили российских специалистов по борьбе с COVID-19

БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Сербия не забудет помощь военных специалистов МО РФ в борьбе с коронавирусом в самое трудное время, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
В субботу на военном аэродроме Батайница под Белградом состоялись официальные проводы российских военных специалистов, которые с 3 апреля помогали Сербии в борьбе с пандемией COVID-19. В мероприятии участвовали министр обороны страны Александр Вулин, начальник генштаба генерал Милан Мойсилович, посол РФ Александр Боцан-Харченко, начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Михаил Чернышов.
"Вы прибыли, когда нам было тяжелее всего. Когда те, кто намного сильнее и богаче нас, отказались от борьбы, Сербия тогда почувствовала, что она не одна, что Россия вместе с ней. Вы боролись, были трудолюбивыми, настоящими экспертами. Когда будет написана история этих дней, ваш приезд и ваша борьба не останутся забытыми", - заявил министр обороны
"Мы вместе были в трудные времена, вместе будем радоваться хорошим временам… Когда нас спросят, что мы видим в братской России и в каждом из вас, скажем, что гордимся тем, что боролись вместе", - отметил Вулин.
Минобороны Сербии 9 мая наградило российских военных специалистов медалями и дипломами за вклад в усиление обороноспособности страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.