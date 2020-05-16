В Сербии поблагодарили российских специалистов по борьбе с COVID-19

"Вы прибыли, когда нам было тяжелее всего. Когда те, кто намного сильнее и богаче нас, отказались от борьбы, Сербия тогда почувствовала, что она не одна, что Россия вместе с ней. Вы боролись, были трудолюбивыми, настоящими экспертами. Когда будет написана история этих дней, ваш приезд и ваша борьба не останутся забытыми", - заявил министр обороны