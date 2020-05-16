В России от коронавируса умерли восемь работников атомной отрасли

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Восемь работников атомной отрасли России скончались от коронавирусной инфекции за все время эпидемии, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"За время эпидемии скончались уже восемь наших товарищей", - сказал Лихачев в своем видеообращении к работникам отрасли.
По словам главы Росатома, все скончавшиеся работали в столичном регионе - представительстве "Производственного объединения "Маяк" в Москве, московском филиале группы АСЭ, "Альянстрансатоме", Физико-энергетическом институте имени Лейпунского, ВНИИНМ имени Бочвара, НИИТФА. "Есть потери и в центральном офисе госкорпорации", - добавил Лихачев.
"Да, они были немолодыми людьми с хроническими заболеваниями. Но каждый из них много и плодотворно работал, строил большие профессиональные планы. Страшно и прискорбно сознавать, что, если бы не эпидемия, эти люди по-прежнему оставались бы в строю. Конечно, мы поддержим родных и близких наших ушедших товарищей, но их уже не вернуть", - сказал глава Росатома.
Всего, по словам Лихачева, за время эпидемии в отрасли было зафиксировано 403 случая коронавирусной инфекции. "Каждый из них - у нас на контроле. Порядка 300 человек переносили заболевание в легкой форме или бессимптомно. Снято с контроля уже 105 человек. А в ближайшие дни снимем еще 120. Сейчас в зоне нашего особого внимания 26 человек в состоянии средней тяжести, они в стационарах и идут на поправку", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались. В России, по данным на пятницу, общее число заболевших составляет 262 843 человека, всего скончались от болезни 2 418, выздоровели 58 226.
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