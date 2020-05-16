В России от коронавируса умерли восемь работников атомной отрасли

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Восемь работников атомной отрасли России скончались от коронавирусной инфекции за все время эпидемии, сообщил генеральный директор госкорпорации "Алексей Лихачев. Восемь работников атомной отрасли России скончались от коронавирусной инфекции за все время эпидемии, сообщил генеральный директор госкорпорации " Росатом

"За время эпидемии скончались уже восемь наших товарищей", - сказал Лихачев в своем видеообращении к работникам отрасли.

"Да, они были немолодыми людьми с хроническими заболеваниями. Но каждый из них много и плодотворно работал, строил большие профессиональные планы. Страшно и прискорбно сознавать, что, если бы не эпидемия, эти люди по-прежнему оставались бы в строю. Конечно, мы поддержим родных и близких наших ушедших товарищей, но их уже не вернуть", - сказал глава Росатома.

Всего, по словам Лихачева, за время эпидемии в отрасли было зафиксировано 403 случая коронавирусной инфекции. "Каждый из них - у нас на контроле. Порядка 300 человек переносили заболевание в легкой форме или бессимптомно. Снято с контроля уже 105 человек. А в ближайшие дни снимем еще 120. Сейчас в зоне нашего особого внимания 26 человек в состоянии средней тяжести, они в стационарах и идут на поправку", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались. В России, по данным на пятницу, общее число заболевших составляет 262 843 человека, всего скончались от болезни 2 418, выздоровели 58 226.