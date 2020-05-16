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Туризм
2020-05-16T09:38
https://ria.ru/20200516/1571537143.html
Таиланд пока не планирует открывать границы для иностранных граждан
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РИА Новости

Таиланд пока не планирует открывать границы для иностранных граждан

09:38 16.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мая – РИА Новости. Таиланд пока не планирует открывать границы для въезда иностранных граждан, включая тех, кто живет и работает в стране, но оказался за ее пределами в момент введения ограничительных мер против пандемии COVID-19, заявил в субботу официальный представитель МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.
"От имени народа Таиланда хочу сказать всем иностранным гражданам, которые хотят посетить нашу страну или вернуться сюда, что мы очень ждем вас здесь после окончания пандемии COVID-19", - сказал он.
"Однако пока я не в состоянии даже предсказать, когда мы сможем отменить ограничительные меры, в том числе запрет на международные пассажирские авиаперевозки. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Таиланде и за рубежом", - заявил Нопхакун.
Представитель МИД особо отметил "жертву, которую приходится приносить тем иностранцам, которые проживают и работают в Таиланде, и тем, кто имеет в стране семьи, если они оказались за границей в период ограничений и не могут вернуться в Таиланд".
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"Пока мы не в состоянии вам помочь. Но те из вас, у кого заканчиваются разрешения на работу в Таиланде, могут связаться со своими работодателями здесь, чтобы они могли обратиться в государственные органы с просьбами о продлении ваших разрешений без вашего личного участия. Это сейчас возможно сделать", - сказал он.
В начале апреля Бангкок автоматически продлил сверх положенного по закону одного года разрешенный период отсутствия в стране для экспатов и иностранцев-резидентов, оказавшихся за рубежом в момент введения в Таиланде режима чрезвычайного положения.
Запрет на международные пассажирские авиаперевозки действует в Таиланде до 31 мая, однако, по мнению региональных экспертов, этот период может быть продлен, чтобы избежать возникновения в стране второй волны заражений коронавирусной инфекцией.
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Количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Таиланде составило 3 025 человек, количество полностью выздоровевших – 2 855 человек, скончавшихся от инфекции – 56 человек. В настоящее время в больницах на лечении в Таиланде находятся 114 человек. В субботу в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания и ни одной новой смерти от инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19МИД ТаиландаБангкокТаиландВ мире
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