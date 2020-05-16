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Ядерные технологии
2020-05-16T09:34
https://ria.ru/20200516/1571537029.html
Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев
https://cdn24.img.ria.ru/images/155270/43/1552704365_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_cbf457e00f397c8a4d25ce2704585e54.jpg
РИА Новости

Росатом выполняет гособоронзаказ без сбоев, заявил Лихачев

09:34 16.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
"Без срывов выполняется гособоронзаказ", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
4 мая, 03:39РИА Наука
"Росатом" хочет испытать препарат для выявления осложнений при COVID-19
На протяжении последних лет Росатом полностью выполняет государственный оборонный заказ. Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.
Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент России Владимир Путин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ядерные технологииКоронавирус COVID-19Алексей ЛихачевВОЗГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир Путин
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