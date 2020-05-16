В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
В субботу на военном аэродроме Батайница под Белградом состоялись официальные проводы российских военных специалистов, которые с 3 апреля помогали Сербии в борьбе с пандемией COVID-19. В мероприятии участвовали министр обороны страны Александр Вулин, начальник генштаба генерал Милан Мойсилович, посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Сегодня первые подразделения сводного отряда Вооруженных сил РФ покидают гостеприимную республику Сербию. Совместными усилиями правительства Сербии, ее вооруженных сил и сводного отряда РФ мы смогли переломить эпидемию коронавируса. Мы вложили много сил, чтобы выполнить эту задачу. Спасибо вам всем за те силы и душу, которые вы вложили в выполнение этой задачи", - заявил глава российского отряда генерал-майор Чернышов.
Минобороны Сербии 9 мая наградило российских военных специалистов медалями и дипломами за вклад в увеличение обороноспособности страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.