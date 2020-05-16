В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

"Сегодня первые подразделения сводного отряда Вооруженных сил РФ покидают гостеприимную республику Сербию. Совместными усилиями правительства Сербии, ее вооруженных сил и сводного отряда РФ мы смогли переломить эпидемию коронавируса. Мы вложили много сил, чтобы выполнить эту задачу. Спасибо вам всем за те силы и душу, которые вы вложили в выполнение этой задачи", - заявил глава российского отряда генерал-майор Чернышов.