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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:30
https://ria.ru/20200516/1571536950.html
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570021150_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_d79b7bf48ba14b367afbd40e950b1438.jpg
РИА Новости

В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

09:30 16.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМедики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
В субботу на военном аэродроме Батайница под Белградом состоялись официальные проводы российских военных специалистов, которые с 3 апреля помогали Сербии в борьбе с пандемией COVID-19. В мероприятии участвовали министр обороны страны Александр Вулин, начальник генштаба генерал Милан Мойсилович, посол РФ Александр Боцан-Харченко.
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
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В Сербии первая колонна российских военных выдвинулась на аэродром
"Сегодня первые подразделения сводного отряда Вооруженных сил РФ покидают гостеприимную республику Сербию. Совместными усилиями правительства Сербии, ее вооруженных сил и сводного отряда РФ мы смогли переломить эпидемию коронавируса. Мы вложили много сил, чтобы выполнить эту задачу. Спасибо вам всем за те силы и душу, которые вы вложили в выполнение этой задачи", - заявил глава российского отряда генерал-майор Чернышов.
Минобороны Сербии 9 мая наградило российских военных специалистов медалями и дипломами за вклад в увеличение обороноспособности страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинВойска РХБЗСербияБелград (город)МиланВ мире
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