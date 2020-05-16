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2020-05-16T09:27
https://ria.ru/20200516/1571536823.html
Из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел самолет с 47 пассажирами
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РИА Новости

Из Ташкента в Ростов-на-Дону вылетел самолет с 47 пассажирами

09:27 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 мая - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в субботу доставит чартерным рейсом 47 пассажиров из Ташкента в Ростов-на-Дону после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.
"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 16 мая из Ташкента в Ростов-на-Дону в 11.05 (9.05 мск). На борту – 47 пассажиров", - сказал представитель посольства. По его словам, это первый чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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