Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 528 за сутки

"По состоянию на 9.00 (время совпадает с мск - ред.) 16 мая на Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".