Число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 528 за сутки

КИЕВ, 16 мая - РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 528, до 17 858, скончался 21 человек, всего жертв 497, за весь период выздоровели 4 906, сообщила в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"По состоянию на 9.00 (время совпадает с мск - ред.) 16 мая на Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4 906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Кроме того, число жертв увеличилось с 476 до 497.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.