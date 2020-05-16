Краевой онкодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

"В краевом онкологическом диспансере введены временные карантинные мероприятия. Были обследованы более 364 человек, у 66 поэтапно подтвердился положительный тест. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были направлены в моностационар первой городской больницы Читы", - говорится в сообщении.