Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:24
https://ria.ru/20200516/1571536640.html
Краевой онкодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

Краевой онкодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

09:24 16.05.2020
587
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Главный врач краевого онкологического диспансера в Чите ввел карантин из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией у 66 пациентов, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
"В краевом онкологическом диспансере введены временные карантинные мероприятия. Были обследованы более 364 человек, у 66 поэтапно подтвердился положительный тест. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были направлены в моностационар первой городской больницы Читы", - говорится в сообщении.
Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве
03:48Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил возможность заражения коронавирусом на улице
Все контактные лица, уехавшие в районы края, контролируются медработниками центральных районных больниц.
По данным властей региона, на 16 мая в Забайкалье зарегистрировано 510 лабораторно подтвержденных случев заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Вчера, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧитаПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
В Минздраве рассказали, как ведется статистика умерших от COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Плов с изюмом
ДУМ РФ организует многотысячную трапезу на Ураза-байрам в Дагестане
Светлана Максимова
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили
Умер представитель Ирана в ОПЕК
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке 9% из 272 пациентов находится в крайне тяжелом состоянии
Логотип госкорпорации Роскосмос
В Роскосмосе назвали причину срыва переговоров с НАСА
Сотрудницы в лаборатории
У приехавшего на Сахалин жителя Белоруссии выявили коронавирус
Паспорта РФ
Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
Сотрудник полиции в медицинской маске проверяет документы у мужчины в Баку
Жителей Баку призвали не выходить на улицу из-за дезинфекции
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Югре за сутки у 23 работников "Сургутнефтегаза" подтвердили коронавирус
Статуи Фемиды
В Красноярске суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа туриста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Лента новостейМолния