Краевой онкодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Главный врач краевого онкологического диспансера в Чите ввел карантин из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией у 66 пациентов, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
"В краевом онкологическом диспансере введены временные карантинные мероприятия. Были обследованы более 364 человек, у 66 поэтапно подтвердился положительный тест. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были направлены в моностационар первой городской больницы Читы", - говорится в сообщении.
Все контактные лица, уехавшие в районы края, контролируются медработниками центральных районных больниц.
По данным властей региона, на 16 мая в Забайкалье зарегистрировано 510 лабораторно подтвержденных случев заболевания COVID-19.
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