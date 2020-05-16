Ракова рассказала о библиотеке "Московской электронной школы"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Более 1 миллиона материалов опубликовано в библиотеке "Московской электронной школы", сообщила журналистам заместитель мэра Более 1 миллиона материалов опубликовано в библиотеке "Московской электронной школы", сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"В период эпидемии коронавирусной инфекции для того, чтобы сократить риск ее распространения среди учеников, очное посещение школ было приостановлено. Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла "Московская электронная школа" - уже знакомый и удобный ресурс. В "МЭШ" собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты. Всего в библиотеке на сегодняшний день опубликовано уже свыше одного миллиона полезных материалов", - рассказала Ракова.

Она добавила, что авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали 1430 педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.