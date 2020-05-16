Для компаний, помогающих НКО, снизят налоговые издержки

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о снижении налоговых издержек для компаний и ИП, безвозмездно передающих продовольствие благотворительным и социально ориентированным НКО и имущество медицинским организациям, сообщается на сайте кабмина.
Проект федерального закона направлен на снижение налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей, безвозмездно передающих продовольственные товары благотворительным и социально ориентированным НКО, а также имущества, безвозмездно переданного медицинским организациям для предупреждения и предотвращения распространения коронавируса.
"Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения и принятых на заседании решений проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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