Для компаний, помогающих НКО, снизят налоговые издержки

Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство обсудило помощь для пострадавших от коронавируса отраслей

"Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения и принятых на заседании решений проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.