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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:27
https://ria.ru/20200516/1571536578.html
Для компаний, помогающих НКО, снизят налоговые издержки
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РИА Новости

Для компаний, помогающих НКО, снизят налоговые издержки

09:27 16.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект о снижении налоговых издержек для компаний и ИП, безвозмездно передающих продовольствие благотворительным и социально ориентированным НКО и имущество медицинским организациям, сообщается на сайте кабмина.
Проект федерального закона направлен на снижение налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей, безвозмездно передающих продовольственные товары благотворительным и социально ориентированным НКО, а также имущества, безвозмездно переданного медицинским организациям для предупреждения и предотвращения распространения коронавируса.
Дом правительства РФ
14 мая, 15:37Распространение нового коронавируса
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"Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения и принятых на заседании решений проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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