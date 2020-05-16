Источник сообщил об аресте замначальника Госпогранслужбы Азербайджана

"В Бакинском Военном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего заместителя начальника Государственной пограничной службы, генерал-лейтенанта Афгана Нагиева и других задержанных должностных лиц. На заседании было объявлено решение, согласно которому в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца", - сообщил собеседник агентства.