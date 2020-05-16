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2020-05-16T09:19
https://ria.ru/20200516/1571536546.html
Источник сообщил об аресте замначальника Госпогранслужбы Азербайджана
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РИА Новости

Источник сообщил об аресте замначальника Госпогранслужбы Азербайджана

09:19 16.05.2020
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© РИА Новости / Али Кямал / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Азербайджане
Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане
© РИА Новости / Али Кямал
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Сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 16 мая – РИА Новости. Бакинский военный суд арестовал на четыре месяца замначальника Госпогранслужбы Азербайджана, генерала Афгана Нагиева, ранее задержанного в результате спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана (СГБ), сообщил РИА Новости источник в суде.
Ранее в СГБ Азербайджана сообщили, что в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и генеральной прокуратурой, пресечены незаконные действия должностных лиц береговой охраны государственной пограничной службы. В качестве подозреваемых задержаны генерал-лейтенант Нагиев, военнослужащие высокого ранга ГПС и гражданские лица. В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Нагиева от должности.
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Источник: суд арестовал главу Имишлинского района Азербайджана
"В Бакинском Военном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего заместителя начальника Государственной пограничной службы, генерал-лейтенанта Афгана Нагиева и других задержанных должностных лиц. На заседании было объявлено решение, согласно которому в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что против обвиняемых были выдвинуты обвинения по статьям 308 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.
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Ильхам АлиевАзербайджанВ мире
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