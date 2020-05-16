В Таиланде создали интернет-платформу, посвященную коронавирусу

БАНГКОК, 16 мая – РИА Новости. Новая интернет-платформа, разработанная министерством цифровой экономики Новая интернет-платформа, разработанная министерством цифровой экономики Таиланда , позволит избежать множества новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Новая интернет-платформа "Тхаи Чана" ("Таиланд победит"), разработанная специалистами министерства цифровой экономики в целях консолидации информационного потока, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, и поддержания надежной двусторонней связи между гражданами и правительственным Центром по борьбе с эпидемией, будет введена в эксплуатацию в 06.00 завтра, 17 мая. Эта программа поможет избежать множества новых заражений коронавирусной инфекцией", - сказал он.

"Мы уже сообщали о том, что граждане, скачавшие программное обеспечение платформы на свои смартфоны, при желании смогут в режиме реального времени сообщать Центру и всем остальным пользователям платформы о состоянии мер эпидемиологической безопасности на тех объектах, которые они посещают", - напомнил Висануйотхин.

Он сказал также, что операторы объектов – ресторанов, магазинов, спортивных сооружений и так далее, будут обязаны предоставлять гражданам возможность сканировать QR-код своих объектов. Скачивание кода каждым пользователем будет регистрироваться платформой, но не будет заметно другим пользователям. В свою очередь операторы объектов будут скачивать на свои компьютеры и телефоны программное обеспечение платформы, что позволит им передавать в Центр и пользователям платформы информацию о загруженности своих объектов, а представителям власти проверять эту информацию, пояснил пресс-секретарь.

В результате платформа будет предоставлять всем ее пользователям полную информацию о каждом объекте, чтобы пользователь смог принять решение, отправиться на этот объект или нет, сказал он.

"Например, кто-то из нас хочет пообедать в определенном сетевом ресторане в одном из торговых центров. С помощью платформы можно будет сразу выяснить, сколько посетителей находятся сейчас в этом ресторане, сколько свободных мест там осталось с учетом правил социального дистанцирования, и как применяются там меры безопасности. И тогда принять решение. Если ресторан полон, платформа подскажет, в каком ресторане той же сети неподалеку есть свободные места", - сказал Висануйотхин.

"Это только один пример. Платформа будет также сообщать в режиме реального времени о загруженности общественного транспорта и другую информацию, позволяющую пользователю избегать мест скопления людей, тесных помещений и других объектов, представляющих наибольшую опасность с точки зрения заражения COVID-19", - подытожил он.

В воскресенье 17 мая Таиланд вступит во второй этап ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В стране откроются торговые центры, спортивные сооружения, массажные салоны (только для массажа стопы и ног) и другие объекты, закрытые в конце марта.

На субботу 16 марта общее количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Таиланде составило 3 025 человек, количество полностью выздоровевших – 2 855 человек, скончавшихся от инфекции – 56 человек. В настоящее время в больницах на лечении в Таиланде находятся 114 человек. В субботу в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания и ни одной новой смерти от инфекции.