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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:15
https://ria.ru/20200516/1571536466.html
В Таиланде создали интернет-платформу, посвященную коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749564_0:207:2906:1842_1036x0_80_0_0_6740426ec5f44702db79775e50a5f776.jpg
РИА Новости

В Таиланде создали интернет-платформу, посвященную коронавирусу

09:15 16.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мая – РИА Новости. Новая интернет-платформа, разработанная министерством цифровой экономики Таиланда, позволит избежать множества новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Новая интернет-платформа "Тхаи Чана" ("Таиланд победит"), разработанная специалистами министерства цифровой экономики в целях консолидации информационного потока, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, и поддержания надежной двусторонней связи между гражданами и правительственным Центром по борьбе с эпидемией, будет введена в эксплуатацию в 06.00 завтра, 17 мая. Эта программа поможет избежать множества новых заражений коронавирусной инфекцией", - сказал он.
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"Мы уже сообщали о том, что граждане, скачавшие программное обеспечение платформы на свои смартфоны, при желании смогут в режиме реального времени сообщать Центру и всем остальным пользователям платформы о состоянии мер эпидемиологической безопасности на тех объектах, которые они посещают", - напомнил Висануйотхин.
Он сказал также, что операторы объектов – ресторанов, магазинов, спортивных сооружений и так далее, будут обязаны предоставлять гражданам возможность сканировать QR-код своих объектов. Скачивание кода каждым пользователем будет регистрироваться платформой, но не будет заметно другим пользователям. В свою очередь операторы объектов будут скачивать на свои компьютеры и телефоны программное обеспечение платформы, что позволит им передавать в Центр и пользователям платформы информацию о загруженности своих объектов, а представителям власти проверять эту информацию, пояснил пресс-секретарь.
В результате платформа будет предоставлять всем ее пользователям полную информацию о каждом объекте, чтобы пользователь смог принять решение, отправиться на этот объект или нет, сказал он.
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"Например, кто-то из нас хочет пообедать в определенном сетевом ресторане в одном из торговых центров. С помощью платформы можно будет сразу выяснить, сколько посетителей находятся сейчас в этом ресторане, сколько свободных мест там осталось с учетом правил социального дистанцирования, и как применяются там меры безопасности. И тогда принять решение. Если ресторан полон, платформа подскажет, в каком ресторане той же сети неподалеку есть свободные места", - сказал Висануйотхин.
"Это только один пример. Платформа будет также сообщать в режиме реального времени о загруженности общественного транспорта и другую информацию, позволяющую пользователю избегать мест скопления людей, тесных помещений и других объектов, представляющих наибольшую опасность с точки зрения заражения COVID-19", - подытожил он.
В воскресенье 17 мая Таиланд вступит во второй этап ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В стране откроются торговые центры, спортивные сооружения, массажные салоны (только для массажа стопы и ног) и другие объекты, закрытые в конце марта.
На субботу 16 марта общее количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Таиланде составило 3 025 человек, количество полностью выздоровевших – 2 855 человек, скончавшихся от инфекции – 56 человек. В настоящее время в больницах на лечении в Таиланде находятся 114 человек. В субботу в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания и ни одной новой смерти от инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БангкокТаиландВ мире
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