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2020-05-16T09:14
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Amazon готов ответить в конгрессе США по делу о возможной слежке
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РИА Новости

Amazon готов ответить в конгрессе США по делу о возможной слежке

09:14 16.05.2020
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкИндекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
© РИА Новости / Джина Мун
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американский онлайн-ритейлер Amazon готовить направить своего представителя в комитет по судебным делам палаты представителей конгресса США для дачи показаний о возможной слежке за конкурентами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление компании.
В начале мая комитет по судебным делам предложил главе Amazon Джеффу Безосу дать показания о возможной слежке за конкурентами и ложных заверениях на этот счет. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что сотрудники Amazon использовали информацию продавцов на своей платформе для того, чтобы создавать конкурирующую продукцию. В комитете также напомнили, что представители Amazon не раз заявляли конгрессу, что компания не использует данные продавцов на ее платформе для конкуренции. Дача ложных показаний конгрессу в США является уголовным преступлением.
В пятницу вице-президент компании Брайан Хусман в ответе комитету заявил, что корпорация готова заняться вопросом, о котором упоминалось в письме конгрессменов. "Хотя наши команды работают круглосуточно, не поднимая головы, стремясь обеспечить охрану здоровья и безопасность нашим сотрудникам, и продолжают обслуживать клиентов во время глобальной пандемии, мы по-прежнему готовы направить подходящего руководителя Amazon в комитет для решения этих важных вопросов", - сообщил Хусман.
По его словам, в Amazon "решительно отвергают предположения" о том, что компания пыталась ввести комитет конгресса в заблуждение.
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