Amazon готов ответить в конгрессе США по делу о возможной слежке

В пятницу вице-президент компании Брайан Хусман в ответе комитету заявил, что корпорация готова заняться вопросом, о котором упоминалось в письме конгрессменов. "Хотя наши команды работают круглосуточно, не поднимая головы, стремясь обеспечить охрану здоровья и безопасность нашим сотрудникам, и продолжают обслуживать клиентов во время глобальной пандемии, мы по-прежнему готовы направить подходящего руководителя Amazon в комитет для решения этих важных вопросов", - сообщил Хусман.