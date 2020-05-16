В Тамбовской области более 500 человек выздоровели после COVID-19

По данным на 15 мая, в регионе было зарегистрировано 1737 случаев коронавирусной инфекции и 474 выздоровевших.

"Всего на утро 16 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 503 человека, из них выписано из стационаров 240 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 263 человека", - говорится в сообщении.