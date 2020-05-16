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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:07
https://ria.ru/20200516/1571536228.html
В Тамбовской области более 500 человек выздоровели после COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:164:2952:1826_1036x0_80_0_0_3ffa7311ff6d7014222f59832e477188.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области более 500 человек выздоровели после COVID-19

09:07 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Порядка 30 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь выросло до 503, сообщает администрация региона.
По данным на 15 мая, в регионе было зарегистрировано 1737 случаев коронавирусной инфекции и 474 выздоровевших.
"Всего на утро 16 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 503 человека, из них выписано из стационаров 240 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 263 человека", - говорится в сообщении.
Пятеро пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в области скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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