В Тамбовской области более 500 человек выздоровели после COVID-19

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Порядка 30 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь выросло до 503, сообщает администрация региона.
По данным на 15 мая, в регионе было зарегистрировано 1737 случаев коронавирусной инфекции и 474 выздоровевших.
"Всего на утро 16 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 503 человека, из них выписано из стационаров 240 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 263 человека", - говорится в сообщении.
Пятеро пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в области скончались.
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