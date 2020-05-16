В Афганистане в стычках с талибами погибли не менее восьми военных

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. По меньшей мере восемь афганских военнослужащих погибли, девять получили ранения в результате серии нападений боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источник в органах безопасности.
Согласно источнику, талибы совершили ночью ряд нападений на контрольно-пропускные пункты в районе плотины Мачалгу.
В свою очередь, афганская армия сообщила, что в районе плотины были ликвидированы девять боевиков "Талибана", еще пять были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.