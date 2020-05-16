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На Ставрополье в ДТП со скорой погибли три человека
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РИА Новости

На Ставрополье в ДТП со скорой погибли три человека

08:53 16.05.2020 (обновлено: 12:21 16.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием мотоцикла и автомобиля скорой помощи в Ставрополье
На месте ДТП с участием мотоцикла и автомобиля скорой помощи в Ставрополье
© Фото : пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю
На месте ДТП с участием мотоцикла и автомобиля скорой помощи в Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 16 мая — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи и мотоциклом на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.
Авария произошла минувшей ночью в Георгиевске. По предварительным данным, вскоре после полуночи водитель скорой выезжал с заправочной станции и не уступил дорогу мотоциклу Honda, двигавшемуся по главной дороге. От столкновения УАЗ скорой и мотоцикл загорелись.
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Жертвами аварии стали водитель и пассажир мотоцикла (обоим по 28 лет), а также 57-летний водитель скорой.
В управлении ГИБДД отметили, что водитель УАЗа передвигался без пассажиров, звуковой сигнал и маяки были выключены. Водитель же мотоцикла "выбрал небезопасную скорость движения в условиях населенного пункта".
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