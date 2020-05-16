Горбачев написал статью о папе Иоанне Павле II для газеты Ватикана

Как сообщила в субботу L’Osservatore Romano, статья экс-президента СССР будет опубликована в специальном воскресном выпуске этого издания, посвященном юбилею Кароля Войтылы, который был канонизирован Римско-католической церковью в апреле 2014 года.

Спецвыпуск ежедневной газеты Святого престола откроет приветствие папы римского Франциска. Среди авторов этого 14-страничного издания - государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин , другие представители Римско-католической церкви, бывшие близкие сотрудники польского понтифика, а также патриарх Константинопольский Варфоломей, экс-президент Польши Лех Валенса , популярный итальянский певец Клаудио Бальони.

Как стало известно РИА Новости, в статье под названием "Он остается нашим современником" Горбачев делится воспоминаниями о своей первой встрече с Иоанном Павлом II, которая состоялась в Ватикане в декабре 1989 года. Бывший президент СССР характеризует папу Римского как историческую личность, оставившую яркий след в его памяти, и духовного лидера, который тонко понимал социальные и политические процессы в мире.

Горбачев стал первым советским лидером, совершившим официальный визит в Ватикан. 1 декабря 1989 года он встретился там с папой Иоанном Павлом II. Вскоре после этого, 15 марта 1990 года, между СССР и Ватиканом были установлены официальные отношения, имеющие дипломатический статус. Вторая встреча между Горбачевым и Иоанном Павлом II состоялась в Ватикане 18 ноября 1990 года.