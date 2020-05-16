Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-16T08:45
https://ria.ru/20200516/1571535852.html
Горбачев написал статью о папе Иоанне Павле II для газеты Ватикана
https://cdn21.img.ria.ru/images/153205/31/1532053173_0:277:2999:1963_1036x0_80_0_0_9ac578902f1335c3e839c2c06a9f03d7.jpg
РИА Новости

Горбачев написал статью о папе Иоанне Павле II для газеты Ватикана

08:45 16.05.2020
1070
© AP PhotoПапа Иоанн Павел II
Папа Иоанн Павел II
© AP Photo
Папа Иоанн Павел II. Архивное фото
ВАТИКАН, 16 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший советский лидер Михаил Горбачев написал статью для газеты Ватикана L’Osservatore Romano о папе римском Иоанне Павле II по случаю 100-летия со дня рождения этого видного деятеля Римско-католической церкви, которое будет отмечаться 18 мая.
Как сообщила в субботу L’Osservatore Romano, статья экс-президента СССР будет опубликована в специальном воскресном выпуске этого издания, посвященном юбилею Кароля Войтылы, который был канонизирован Римско-католической церковью в апреле 2014 года.
Спецвыпуск ежедневной газеты Святого престола откроет приветствие папы римского Франциска. Среди авторов этого 14-страничного издания - государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, другие представители Римско-католической церкви, бывшие близкие сотрудники польского понтифика, а также патриарх Константинопольский Варфоломей, экс-президент Польши Лех Валенса, популярный итальянский певец Клаудио Бальони.
Как стало известно РИА Новости, в статье под названием "Он остается нашим современником" Горбачев делится воспоминаниями о своей первой встрече с Иоанном Павлом II, которая состоялась в Ватикане в декабре 1989 года. Бывший президент СССР характеризует папу Римского как историческую личность, оставившую яркий след в его памяти, и духовного лидера, который тонко понимал социальные и политические процессы в мире.
Монахиня во время празднования Рождества в храме Воздвижения Святого Креста в Казани
25 марта, 08:00Религия и мировоззрение
"Все прощены!" Ватикан пошел на революционные меры из-за пандемии
Горбачев стал первым советским лидером, совершившим официальный визит в Ватикан. 1 декабря 1989 года он встретился там с папой Иоанном Павлом II. Вскоре после этого, 15 марта 1990 года, между СССР и Ватиканом были установлены официальные отношения, имеющие дипломатический статус. Вторая встреча между Горбачевым и Иоанном Павлом II состоялась в Ватикане 18 ноября 1990 года.
Редакция газеты L'Osservatore Romano с конца марта приостановила выпуск печатной версии издания в связи с пандемией COVID-19. В настоящее время газета Святого престола выходит только в электронной версии.
4400429
Обсудить 6
Религия и мировоззрениеПьетро ПаролинИоанн Павел II (Кароль Войтыла)Михаил ГорбачевЛех ВаленсаВатиканВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
Около 800 предприятий Подмосковья возобновят работу с 18 мая
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
“Развели канитель” – Путин отчитал чиновников за задержку выплат медикам
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Евровидение
Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Лента новостейМолния