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2020-05-16T08:39
https://ria.ru/20200516/1571535754.html
В Красноярске суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа туриста
https://cdn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:162:1738:1141_1036x0_80_0_0_6fd903b799e71f0fb003cd6ae18332b2.jpg
РИА Новости

В Красноярске суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа туриста

08:39 16.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Один из пассажиров, прибывших в аэропорт Красноярска вывозным рейсом Гоа-Красноярск-Екатеринбург-Москва, отправлен в обсервацию принудительно по решению суда, остальные на домашнюю изоляцию или также в обсерватор, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что рейс прилетел в Емельяново в субботу в 1.21 местного времени (21.21 мск). На борту находились 296 человек, из них 25 летели до Красноярска.
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По данным глава, 13 жителей Красноярского края направлены на изоляцию по месту проживания. Три пассажира Кемерово направлены спецтранспортом на изоляцию по месту проживания. Девять человек из Иркутска, Томска, Новосибирска направлены в изолятор для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия.
"Один пассажир, отказавшийся в добровольном порядке исполнять Постановление об обязательной изоляции, решением выездного открытого судебного заседания Емельяновского районного суда по иску Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю принудительно направлен в обсерватор", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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