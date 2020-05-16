В Красноярске суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа туриста

КРАСНОЯРСК, 16 мая – РИА Новости. Один из пассажиров, прибывших в аэропорт Красноярска вывозным рейсом Гоа-Красноярск-Екатеринбург-Москва, отправлен в обсервацию принудительно по решению суда, остальные на домашнюю изоляцию или также в обсерватор, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что рейс прилетел в Емельяново в субботу в 1.21 местного времени (21.21 мск). На борту находились 296 человек, из них 25 летели до Красноярска.
По данным глава, 13 жителей Красноярского края направлены на изоляцию по месту проживания. Три пассажира Кемерово направлены спецтранспортом на изоляцию по месту проживания. Девять человек из Иркутска, Томска, Новосибирска направлены в изолятор для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия.
"Один пассажир, отказавшийся в добровольном порядке исполнять Постановление об обязательной изоляции, решением выездного открытого судебного заседания Емельяновского районного суда по иску Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю принудительно направлен в обсерватор", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
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