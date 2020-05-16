В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее количество выросло до 885, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Вторые сутки в Алтайском крае фиксируется одинаковое количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 38 человек. Инфицированные выявлены в Барнауле – 26 человек, Благовещенском районе – 3, Тальменском районе – 2, Славгороде – 2, Рубцовске – 1, Камне-на-Оби – 1, ЗАТО Сибирском – 1, Бурлинском районе – 1, Тогульском районе – 1", - говорится в сообщении.
На 16 мая общее число заболевших в крае - 885 человек, в том числе 113 детей до 17 лет включительно. Выписаны за весь период почти половина из всех заболевших - 441 пациент, в том числе 28 человек за прошедшие сутки.
"На Карболихинском руднике за весь период выявлено 200 инфицированных, выздоровело – 173, продолжают лечение – 27", - сообщает штаб.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более 53 тысяч человек, 4868 находятся под меднаблюдением и на самоизоляции. Закончены наблюдение и самоизоляция 13 501 человека.
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