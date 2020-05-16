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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T08:38
https://ria.ru/20200516/1571535719.html
В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451139_0:0:3044:1713_1036x0_80_0_0_39624764238f3b20dbd99e0f33144c4a.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

08:38 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее количество выросло до 885, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Вторые сутки в Алтайском крае фиксируется одинаковое количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 38 человек. Инфицированные выявлены в Барнауле – 26 человек, Благовещенском районе – 3, Тальменском районе – 2, Славгороде – 2, Рубцовске – 1, Камне-на-Оби – 1, ЗАТО Сибирском – 1, Бурлинском районе – 1, Тогульском районе – 1", - говорится в сообщении.
На 16 мая общее число заболевших в крае - 885 человек, в том числе 113 детей до 17 лет включительно. Выписаны за весь период почти половина из всех заболевших - 441 пациент, в том числе 28 человек за прошедшие сутки.
"На Карболихинском руднике за весь период выявлено 200 инфицированных, выздоровело – 173, продолжают лечение – 27", - сообщает штаб.
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Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более 53 тысяч человек, 4868 находятся под меднаблюдением и на самоизоляции. Закончены наблюдение и самоизоляция 13 501 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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