Партия трудящихся Бразилии подаст прошение об импичменте президенту

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия трудящихся Бразилии объявила в пятницу о том, что подаст официальное прошение о вынесении импичмента президенту Бразилии Жаиру Болсонару.
Как говорится в сообщении партии, исполнительный комитет "решил представить Палате депутатов коллективное прошение об (объявлении – ред.) импичмента президенту Жаиру Болсонару".
Петицию подпишет партия, а также широкий круг общественных движений, организаций гражданского общества, юридических лиц.
О решении было объявлено несколько часов спустя после того, как министр здравоохранения Бразилии Нельсон Тейх подал в отставку менее чем через месяц после вступления в должность.
Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.
По последним данным, в стране насчитывается 218 223 подтвержденных случая коронавируса нового типа, всего от коронавируса скончались уже 14 817 человек.
В Палате депутатов насчитывается более 20 прошений об объявлении импичмента Болсонару от других оппозиционных партий, организаций гражданского общества и отдельных лиц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.