Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T08:38
https://ria.ru/20200516/1571535688.html
Партия трудящихся Бразилии подаст прошение об импичменте президенту
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:314:2792:1885_1036x0_80_0_0_cead7be218fd089187158863a038421b.jpg
РИА Новости

Партия трудящихся Бразилии подаст прошение об импичменте президенту

08:38 16.05.2020
345
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия трудящихся Бразилии объявила в пятницу о том, что подаст официальное прошение о вынесении импичмента президенту Бразилии Жаиру Болсонару.
Как говорится в сообщении партии, исполнительный комитет "решил представить Палате депутатов коллективное прошение об (объявлении – ред.) импичмента президенту Жаиру Болсонару".
Петицию подпишет партия, а также широкий круг общественных движений, организаций гражданского общества, юридических лиц.
О решении было объявлено несколько часов спустя после того, как министр здравоохранения Бразилии Нельсон Тейх подал в отставку менее чем через месяц после вступления в должность.
Страны мира. Бразилия
14 мая, 02:44Распространение нового коронавируса
Бразилия установила новый антирекорд по числу жертв и случаев COVID-19
Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ, приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.
По последним данным, в стране насчитывается 218 223 подтвержденных случая коронавируса нового типа, всего от коронавируса скончались уже 14 817 человек.
В Палате депутатов насчитывается более 20 прошений об объявлении импичмента Болсонару от других оппозиционных партий, организаций гражданского общества и отдельных лиц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Вчера, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1001001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилияВ мире
Рекомендуем
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
Зачем русские опять взломали немецкую оборону?
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Картофельные чипсы
МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
11 мая 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Мужчина за ноутбуком
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Французский министр рассказал, когда может появиться вакцина от COVID-19
Прохожие
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам ЧП
Евровидение
Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
Флаги США и КНР
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве
Эксперт оценил возможность заражения коронавирусом на улице
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Лента новостейМолния