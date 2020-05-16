Партия трудящихся Бразилии подаст прошение об импичменте президенту

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия трудящихся Оппозиционная партия трудящихся Бразилии объявила в пятницу о том, что подаст официальное прошение о вынесении импичмента президенту Бразилии Жаиру Болсонару

Как говорится в сообщении партии, исполнительный комитет "решил представить Палате депутатов коллективное прошение об (объявлении – ред.) импичмента президенту Жаиру Болсонару".

Петицию подпишет партия, а также широкий круг общественных движений, организаций гражданского общества, юридических лиц.

О решении было объявлено несколько часов спустя после того, как министр здравоохранения Бразилии Нельсон Тейх подал в отставку менее чем через месяц после вступления в должность.

Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ , приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.

По последним данным, в стране насчитывается 218 223 подтвержденных случая коронавируса нового типа, всего от коронавируса скончались уже 14 817 человек.

В Палате депутатов насчитывается более 20 прошений об объявлении импичмента Болсонару от других оппозиционных партий, организаций гражданского общества и отдельных лиц.