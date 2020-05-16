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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T08:33
https://ria.ru/20200516/1571535612.html
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382375_0:0:3089:1738_1036x0_80_0_0_f5019f93b9bedc7c2153c740de2d4910.jpg
РИА Новости

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

08:33 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава региона 11 мая продлевал режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. В новой версии указа от 17 марта (о режиме повышенной готовности) исключен пункт с требованием к гражданам соблюдать режим самоизоляции до 31 мая. Согласно этому пункту, крымчане имели право покинуть дом только по уважительной причине (обращение за медицинской помощью, помощь недееспособным гражданам, выход в ближайший магазин, выгул домашнего животного в 100-метровой зоне, вынос мусора).
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В указе от 15 мая, опубликованном на портале правительства, появился пункт 6, в котором сказано: "Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов".
Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет. В документе также прописаны все сферы экономической деятельности, которым с 18 мая разрешается возобновить работу на территории Крыма. Указа вступает в силу с 18 мая, говорится в документе.
Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
Популярные комментарии
Никто и не сомневался. Сезон ведь на носу. Нельзя же Крым без туристов оставлять.
16 мая, 11:21
ИИИван Иванов
12100101
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