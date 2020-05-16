В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Режим всеобщей строгой самоизоляции в Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов

Глава региона 11 мая продлевал режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. В новой версии указа от 17 марта (о режиме повышенной готовности) исключен пункт с требованием к гражданам соблюдать режим самоизоляции до 31 мая. Согласно этому пункту, крымчане имели право покинуть дом только по уважительной причине (обращение за медицинской помощью, помощь недееспособным гражданам, выход в ближайший магазин, выгул домашнего животного в 100-метровой зоне, вынос мусора).

В указе от 15 мая, опубликованном на портале правительства, появился пункт 6, в котором сказано: "Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов".

Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет. В документе также прописаны все сферы экономической деятельности, которым с 18 мая разрешается возобновить работу на территории Крыма. Указа вступает в силу с 18 мая, говорится в документе.

Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.