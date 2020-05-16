В Тамбовской области умер пятый пациент с коронавирусом

Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве

ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная с признаками острой респираторной инфекции, стала пятым умершим пациентом с подтвержденным COVID-19 в Пожилая женщина, госпитализированная с признаками острой респираторной инфекции, стала пятым умершим пациентом с подтвержденным COVID-19 в Тамбовской области , сообщает администрация региона.

Женщина 76 лет, жительница Мордовского района, обратилась за медицинской помощью через пять дней после появления симптомов острой респираторной инфекции.

"Диагностирована двусторонняя пневмония, госпитализирована в центр для лечения ковидных пневмоний. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, включая искусственную вентиляцию легких, наступила смерть", - говорится в сообщении.

По данным властей, была подтверждена двусторонняя тотальная вирусная пневмония, "вызванная COVID-19, развившаяся на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, ожирения III степени".

"Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - информирует обладминистрация.

Таким образом, количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области выросло до пяти. Всего в регионе зарегистрировано 1737 случаев коронавиурсной инфекции, 474 пациентов выздоровели.