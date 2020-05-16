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2020-05-16T08:24
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В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов
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РИА Новости

В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов

08:24 16.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 мая украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
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"За 15 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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