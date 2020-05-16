Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T08:19
https://ria.ru/20200516/1571535322.html
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции
https://cdn24.img.ria.ru/images/150541/61/1505416192_208:0:3792:2016_1036x0_80_0_0_ff2bb1c1b04fc8da217c933e2fe0c034.jpg
РИА Новости

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции

08:19 16.05.2020
402
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции на уровне "AA", ухудшив прогноз по нему со стабильного до негативного, говорится в сообщении агентства.
"Пересмотр прогноза отражает существенное ухудшение ситуации в области государственных финансов и экономической активности, которое ожидается в этом году из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении агентства.
По мнению агентства, значительное снижение экономической активности в связи с ограничительными мерами, введенными в марте, и государственная политика по поддержке экономики резко увеличат объем государственных займов и задолженность.
При этом Fitch отмечает, что рейтинг Франции подкреплен устойчивой и диверсифицированной экономикой, сильными и эффективными гражданскими и социальными институтами, а также макрофинансовой стабильностью.
Люди в защитных масках
Вчера, 13:17Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил возможный ущерб мировой экономике от COVID-19
Ранее глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гало заявил, что экономическая активность во Франции снизилась на 27% в апреле на фоне пандемии коронавируса, однако данная цифра чуть лучше, чем во время предыдущего опроса, проведенного в начале апреля, когда она составила минус 32%.
Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Вчера, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
320200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Fitch RatingsЕвросоюзФранцияЭкономика
Рекомендуем
Турция
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Американские флаги в Вашингтоне
США могут возобновить финансирование ВОЗ, сообщили СМИ
Флаги США и КНР
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
Греческих эпидемиологов попросили изучить возможность открытия ресторанов
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России
Котировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже
Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза
Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили
Умер представитель Ирана в ОПЕК
Военнослужащие ЛНР
В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Партия трудящихся Бразилии подаст прошение об импичменте президенту
Страны мира. Италия
В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
Алексей Пушков
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу "ядерной зимы"
Луна и самолет на закате
В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
В Сербии первая колонна российских военных выдвинулась на аэродром
Статуи Фемиды
В Красноярске суд принудительно изолировал прибывшего с Гоа туриста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
Лента новостейМолния