Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции на уровне "AA", ухудшив прогноз по нему со стабильного до негативного, говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза отражает существенное ухудшение ситуации в области государственных финансов и экономической активности, которое ожидается в этом году из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении агентства.

По мнению агентства, значительное снижение экономической активности в связи с ограничительными мерами, введенными в марте, и государственная политика по поддержке экономики резко увеличат объем государственных займов и задолженность.

При этом Fitch отмечает, что рейтинг Франции подкреплен устойчивой и диверсифицированной экономикой, сильными и эффективными гражданскими и социальными институтами, а также макрофинансовой стабильностью.

Ранее глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гало заявил, что экономическая активность во Франции снизилась на 27% в апреле на фоне пандемии коронавируса, однако данная цифра чуть лучше, чем во время предыдущего опроса, проведенного в начале апреля, когда она составила минус 32%.

Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией. При этом в очень серьезном положении, требующем финансовой поддержки, оказался далеко не один экономический сектор. В связи с этим Евросоюз на национальном и наднациональном уровнях заявил о мерах поддержки экономики, объем которых в случае его полной реализации может составить несколько триллионов евро.