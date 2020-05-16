Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 2,7 тысячи

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

ТАШКЕНТ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане увеличилось еще на пять и достигло 2691, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 2686, одиннадцать пациентов скончались, 2158 выздоровели.

"По состоянию на 16 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2691", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных новых пяти случаев один выявлен у прибывшего из-за рубежа, еще четыре - у тех, кто находится под наблюдением в карантине. В пятницу было зафиксировано 41 новых случаев COVID-19, в четверг – 33, в среду - 65.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 522 пациента с коронавирусом, восемь из которых - в тяжелом состоянии.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановится транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.