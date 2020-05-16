США могут возобновить финансирование ВОЗ, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но будет делать это в том же объеме, что и Китай, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.
Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
Как сообщается в письме, администрация Трампа согласится восстановить финансирование ВОЗ, но будет предоставлять ту же сумму, которую выплачивает Китай. Отмечается, что США видят определенные недостатки в работе ВОЗ, но считают, что у организации есть большой потенциал.
"Если Китай увеличит финансирование ВОЗ, то мы (США) рассмотрим возможность увеличения", - говорится в письме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.