США могут возобновить финансирование ВОЗ, сообщили СМИ

Как сообщается в письме, администрация Трампа согласится восстановить финансирование ВОЗ, но будет предоставлять ту же сумму, которую выплачивает Китай. Отмечается, что США видят определенные недостатки в работе ВОЗ, но считают, что у организации есть большой потенциал.