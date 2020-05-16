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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T08:14
https://ria.ru/20200516/1571535231.html
США могут возобновить финансирование ВОЗ, сообщили СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:51:3072:1779_1036x0_80_0_0_21b971c37032ddc12cbdaee8ddb867e6.jpg
РИА Новости

США могут возобновить финансирование ВОЗ, сообщили СМИ

08:14 16.05.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но будет делать это в том же объеме, что и Китай, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.
Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
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Как сообщается в письме, администрация Трампа согласится восстановить финансирование ВОЗ, но будет предоставлять ту же сумму, которую выплачивает Китай. Отмечается, что США видят определенные недостатки в работе ВОЗ, но считают, что у организации есть большой потенциал.
"Если Китай увеличит финансирование ВОЗ, то мы (США) рассмотрим возможность увеличения", - говорится в письме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампВОЗКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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