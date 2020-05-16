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2020-05-16T08:08
https://ria.ru/20200516/1571535120.html
Вывозные рейсы из Анголы, Кипра, Узбекистана запланированы на субботу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Вывозные рейсы из Анголы, Кипра, Узбекистана запланированы на субботу

08:08 16.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы с возвращающимися на родину из Анголы, Кипра и Узбекистана российскими гражданами планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Ларнака (Кипр) — Санкт-Петербург, Луанда (Ангола) — Москва, Ташкент (Узбекистан) — Ростов-на-Дону.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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