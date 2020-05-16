В Сербии первая колонна российских военных выдвинулась на аэродром

"Первая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Белград на аэродром "Батайница"", - говорится в сообщении.
"Шестнадцатого мая планируется совершить три самолеторейса и доставить в Россию более 40 военнослужащих и 4 единиц специальной военной техники", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.