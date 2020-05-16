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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T08:06
https://ria.ru/20200516/1571534887.html
В Сербии первая колонна российских военных выдвинулась на аэродром
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570672446_0:16:1755:1003_1036x0_80_0_0_affbd8f57e43eed9006519c0e5d856f6.jpg
РИА Новости

В Сербии первая колонна российских военных выдвинулась на аэродром

07:58 16.05.2020 (обновлено: 08:06 16.05.2020)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Первая колонна российских военных, которые помогали в Белграде в борьбе с коронавирусом, готовится к возвращению на родину, всего в субботу планируется три рейса из Сербии с военнослужащими, сообщило Минобороны РФ.
"Первая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Белград на аэродром "Батайница"", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что военных переправят на самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
"Шестнадцатого мая планируется совершить три самолеторейса и доставить в Россию более 40 военнослужащих и 4 единиц специальной военной техники", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииИл-76Белград (город)Коронавирус COVID-19РоссияСербияВ мире
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