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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T07:51
https://ria.ru/20200516/1571534839.html
В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19

07:51 16.05.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
БАНГКОК, 16 мая – РИА Новости. В Таиланде в субботу не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки также не было, сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он на брифинге.
Присутствовавшие в зале журналисты и сотрудники аппарата Дома правительства Таиланда встретили слова пресс-секретаря овацией.
Висануйотхин также назвал статистические показатели на 16 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде, как и накануне, 3025 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 855 человек. В больницах на лечении находятся 114 человек, сообщил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаиландВ мире
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