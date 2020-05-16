В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19

"Сегодня не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он на брифинге.

Висануйотхин также назвал статистические показатели на 16 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде, как и накануне, 3025 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 855 человек. В больницах на лечении находятся 114 человек, сообщил он.