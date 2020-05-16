В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19

"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 103 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 211 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.