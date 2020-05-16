Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T07:40
https://ria.ru/20200516/1571534752.html
В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199093_0:129:3182:1919_1036x0_80_0_0_ec71d6ea2429ce53907e77e5078e54f8.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили еще 14 случаев COVID-19

07:40 16.05.2020
1758
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 14 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Еще у 14 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 103 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 211 больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как следует из сводки оперштаба по коронавирусу, четыре новых случая выявлено в Белово, девять – в Новокузнецке и один – в Осинниках.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлен 321 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 103 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6186 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик у машины скорой помощи
05:58Распространение нового коронавируса
В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
001001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевБеловоНовокузнецкКемеровская областьОсинники
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России за сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи
В Кузбассе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса
Смартфон
Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
Паспорта РФ
Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Мужчина со смартфоном
Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Турция
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Смартфон
В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
Врач в защитном костюме
В Кузбассе зафиксировали еще 14 случаев COVID-19
Врач скорой медицинской помощи
Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
11:55В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Лента новостейМолния