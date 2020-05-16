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2020-05-16T06:55
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В Индии более 20 человек погибли в ДТП
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РИА Новости

В Индии более 20 человек погибли в ДТП

06:55 16.05.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
Кареты скорой помощи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая - РИА Новости. Двадцать четыре человека погибли и множество других получили ранения при столкновении грузовика, перевозившего внутренних мигрантов, с другим грузовиком в районе индийского города Аурайя в штате Уттар-Пареш, сообщает телеканал NDTV.
Столкновение произошло примерно в 200 километрах от столицы штата в районе 3 часов утра.
Как сообщили представители местных властей, внутренние мигранты ехали из Раджастана и Харьяны в свои родные штаты. Рабочие попросили их подвезти на грузовике, который перевозил мешки с пшеницей.
"Достопочтенный главный министр принял к сведению несчастный случай в Аурайе. Он выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших рабочих. Он также дал указание немедленно оказать медицинскую помощь всем пострадавшим, а также представителям полиции посетить место аварии и сообщить о ее причине", - говорится в заявлении офиса главного министра штата Йоги Адитьянаха.
Ранее Адитьянах призвал внутренних мигрантов не путешествовать самостоятельно, а пользоваться специальными поездами, отправляющимися из разных крупных городов и везущих мигрантов в их родные штаты.
Число инцидентов с гибелью возвращающихся в свои штаты внутренних мигрантов в Индии в последнее время растет – в четверг в штате Уттар-Прадеш восемь рабочих погибли, 54 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком, в котором индийцы добирались в родной штат, ранее шесть рабочих, идущих в родной штат Бихар из Пенджаба, расстояние между которыми примерно 1,2 тысячи километров, были сбиты автобусом в Уттар-Прадеше.
В результате закрытия границ между штатами и приостановки сообщения между ними из-за пандемии коронавируса многие индийцы, работающие в других штатах, не могут попасть домой. Ситуация осложняется тем, что власти закрыли на время режима изоляции практически все магазины, в результате чего внутренние мигранты остались без работы. Их селят в специально построенных лагерях, а часть из них остаются в городах, где они работали, и не могут выбраться домой.
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ХарьянаУттар-ПрадешБихарИндияПроисшествияВ мире
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