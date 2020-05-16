Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Израильские военные пресекли попытку нападения на армейский блокпост в окрестностях Рамаллы, ранив троих палестинцев, сообщила пресс-служба армии.
"ЦАХАЛ предотвратил нападение на блокпост в окрестностях Рамаллы. Израильские военнослужащие, устроившие засаду в этом районе, обнаружили трех подозреваемых, которые бросили взрывное устройство и зажгли бутылки с горючей смесью с намерением атаковать блокпост. Военные открыли огонь и предотвратили атаку", - говорится в сообщении военных.
Трое нападавших палестинцев получили ранения, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
22 апреля, 15:21Спецслужбы Израиля предотвратили теракт на стадионе в Иерусалиме