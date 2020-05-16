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2020-05-16T06:47
https://ria.ru/20200516/1571534314.html
Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
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РИА Новости

Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост

06:47 16.05.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные в городе Рамаллах
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военные в городе Рамаллах. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Израильские военные пресекли попытку нападения на армейский блокпост в окрестностях Рамаллы, ранив троих палестинцев, сообщила пресс-служба армии.
"ЦАХАЛ предотвратил нападение на блокпост в окрестностях Рамаллы. Израильские военнослужащие, устроившие засаду в этом районе, обнаружили трех подозреваемых, которые бросили взрывное устройство и зажгли бутылки с горючей смесью с намерением атаковать блокпост. Военные открыли огонь и предотвратили атаку", - говорится в сообщении военных.
Трое нападавших палестинцев получили ранения, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
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