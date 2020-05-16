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2020-05-16T06:30
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Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире
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РИА Новости

Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире

06:30 16.05.2020
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© РИА Новости / Павел КомаровГолубка у гнезда
Голубка у гнезда
© РИА Новости / Павел Комаров
Голубка у гнезда. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москвичам следует застеклить свои балконы и надолго не открывать окна, чтобы птицы не гнездовались в квартирах, сообщили РИА Новости специалисты ГПБУ "Мосприрода".
"Голуби, гнездящиеся на чердаках домов, иногда поселяются и на открытых балконах (лоджиях), где также успешно выводят свое потомство. Это тоже в порядке вещей", - рассказали специалисты.
Специалисты отмечают, что если на балконе или в комнате начали гнездиться птицы, то обязательно нужно дождаться окончания гнездования. Только после вылета птенцов следует провести генеральную уборку.
"Для того чтобы эта ситуация не повторилась, следует застеклить балкон и в выводково-гнездовой период надолго не открывать балконную дверь и окна", - заключили в Мосприроде.
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