Специалисты дали советы, как избежать гнездования птиц в квартире

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москвичам следует застеклить свои балконы и надолго не открывать окна, чтобы птицы не гнездовались в квартирах, сообщили РИА Новости специалисты ГПБУ "Мосприрода".
"Голуби, гнездящиеся на чердаках домов, иногда поселяются и на открытых балконах (лоджиях), где также успешно выводят свое потомство. Это тоже в порядке вещей", - рассказали специалисты.
Специалисты отмечают, что если на балконе или в комнате начали гнездиться птицы, то обязательно нужно дождаться окончания гнездования. Только после вылета птенцов следует провести генеральную уборку.
"Для того чтобы эта ситуация не повторилась, следует застеклить балкон и в выводково-гнездовой период надолго не открывать балконную дверь и окна", - заключили в Мосприроде.